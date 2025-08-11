ВСУ потеряли до 225 боевиков в зоне действия «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Чернещина, Купянск, Петровское, Боровское, Андреевка в Харьковской области и Шандриголово в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины MaxxPro производства США и Snatch производства Великобритании, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия производства стран НАТО. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной разведки “Пластун”, четыре радиолокационные станции RADA RPS-42 производства Израиля и пять складов боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.