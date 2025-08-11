Ричмонд
ВСУ потеряли до 225 боевиков в зоне действия «Запада»

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Чернещина, Купянск, Петровское, Боровское, Андреевка в Харьковской области и Шандриголово в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины MaxxPro производства США и Snatch производства Великобритании, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия производства стран НАТО. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной разведки “Пластун”, четыре радиолокационные станции RADA RPS-42 производства Израиля и пять складов боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.

