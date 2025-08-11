Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Степное, Андреевка, Варачино, Перше Травня, Пролетарское и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Синельниково, Новая Казачья, Хатнее, Крейдянка и Меловое Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.