Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

«Противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сводке.