Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

«Противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сводке.
Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малотарановка, Федоровка, Святогорск, Северск, Миньковка, Васюковка, Червоное, Звановка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.