Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра» за сутки

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 75 военных ВСУ, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Магдалиновка, Орехов, Новоданиловка Запорожской области, Никольское, Казацкое и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.