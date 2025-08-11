Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Магдалиновка, Орехов, Новоданиловка Запорожской области, Никольское, Казацкое и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.