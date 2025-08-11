Ричмонд
Минобороны рассказало о продвижении бойцов «Востока» в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили более 255 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград Донецкой Народной Республики, Сосновка, Великомихайловка, Тихое, Вороное Днепропетровской области, Ольговское и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и 11 автомобилей», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.