Российские военные нанесли удары по местам сборки и хранения дронов ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах», — говорится в сообщении российского военного ведомства.