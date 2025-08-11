Российские военные нанесли удары по местам сборки и хранения дронов ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Отмечается, что средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 312 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 76 497 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 539 танков и других боевых бронированных машин, 1585 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 387 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 500 единиц специальной военной автомобильной техники.