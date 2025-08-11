Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 11 августа 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 11 августа на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Армия России освободила село в ДНР

Бойцы группировки «Центр» вытеснили противника из населенного пункта Луначарское в ДНР.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвигается в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар пяти бригадам, десантно-штурмовому и двум штурмовым полкам ВСУ в районах семи населенных пунктов, в Харьковской области — четырем бригадам и штурмовому полку в районе пяти населенных пунктов.

ВСУ потеряли порядка 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и два склада материальных средств.

«Запад» занял новые рубежи

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Чернещина, Купянск, Петровское, Боровское, Андреевка Харьковской области и Шандриголово ДНР.

Потери противника в живой силе составили порядка 225 человек. Также ВС РФ уничтожили: две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12, станцию радиоэлектронной разведки «Пластун», четыре радиолокационные станции RADA RPS-42 и пять складов боеприпасов.

Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.

Противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортер М113, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.

Группировка «Центр» наступает в ДНР

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 13 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и сел Новопавловка и Филия Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток» углубился в оборону противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград ДНР, Сосновка, Великомихайловка, Тихое, Вороное Днепропетровской области, Ольговское и Полтавка Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки: более 255 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Приморское, Магдалиновка, Орехов, Новоданиловка Запорожской области, Никольское, Казацкое и Антоновка Херсонской области.

Потери ВСУ за сутки: до 75 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и склад боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали места сборки и хранения БПЛА большой дальности, склады боеприпасов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 312 БПЛА самолетного типа.

