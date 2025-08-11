Армия России освободила село в ДНР
Бойцы группировки «Центр» вытеснили противника из населенного пункта Луначарское в ДНР.
«Север» продвигается в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар пяти бригадам, десантно-штурмовому и двум штурмовым полкам ВСУ в районах семи населенных пунктов, в Харьковской области — четырем бригадам и штурмовому полку в районе пяти населенных пунктов.
ВСУ потеряли порядка 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и два склада материальных средств.
«Запад» занял новые рубежи
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Чернещина, Купянск, Петровское, Боровское, Андреевка Харьковской области и Шандриголово ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 225 человек. Также ВС РФ уничтожили: две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12, станцию радиоэлектронной разведки «Пластун», четыре радиолокационные станции RADA RPS-42 и пять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортер М113, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.
Группировка «Центр» наступает в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 13 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и сел Новопавловка и Филия Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» углубился в оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград ДНР, Сосновка, Великомихайловка, Тихое, Вороное Днепропетровской области, Ольговское и Полтавка Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: более 255 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и 11 автомобилей.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Приморское, Магдалиновка, Орехов, Новоданиловка Запорожской области, Никольское, Казацкое и Антоновка Херсонской области.
Потери ВСУ за сутки: до 75 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Средства ПВО за сутки сбили:
- семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 312 БПЛА самолетного типа.