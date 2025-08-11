Российские «Герани» смогут создавать целые минные поля, громя позиции ВСУшников

На видео показан сброс мин с аппарата дальнего действия, а также подрыв украинской техники на этих боеприпасах. Автор публикации отметил, что дальность полёта «Герани» превышает тысячу километров. По мнению экспертов, появление у дронов «Герань» функции дистанционного минирования знаменует собой новый этап в использовании российских беспилотников в конфликте. Теперь данные аппараты могут создавать целые минные поля, значительно ухудшая положение ВСУ.
Ранее Life.ru рассказал, что российские операторы БПЛА смогли создать уникальную зону поражения глубиной до 23 километров. Она появилась на направлении города Орехов в Запорожской области. Вся вражеская техника в данном радиусе подвергается уничтожению.