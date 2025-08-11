На Черным морем и тремя регионами сбили 20 беспилотников

В понедельник, 11 августа, средства противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников над Черным морем и тремя регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с 7.20 до часа дня.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в министерстве.
Как утонили в оборонном ведомстве, дроны нейтрализовали над Калужской и Брянской областями, а также Московским регионом.