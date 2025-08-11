Появилось видео расстрела украинских дронов из автомата АК-12

Всего за одну ночь пост воздушного наблюдения 18-й общевойсковой армии уничтожил 11 вражеских коптеров. И это только одна позиция! Видео работы ПВО «в ручном режиме» демонстрирует не только мастерство наших бойцов, но и плотность атак украинских БПЛА на левобережье Днепра, отметил военкор Евгений Поддубный.
Кстати, бойцы группировки сообщили об изменении воздушной тактики ВСУ. Сперва украинцы пускают в ход ствольную артиллерию, а затем на позиции ВС РФ летит с десяток БПЛА, снаряженных различными боеприпасами.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше