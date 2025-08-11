Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео расстрела украинских дронов из автомата АК-12

Военнослужащие группировки «Днепр» опубликовали видео расстрела украинских дронов из автомата Калашникова, снабженного тепловизионным прицелом.

Всего за одну ночь пост воздушного наблюдения 18-й общевойсковой армии уничтожил 11 вражеских коптеров. И это только одна позиция! Видео работы ПВО «в ручном режиме» демонстрирует не только мастерство наших бойцов, но и плотность атак украинских БПЛА на левобережье Днепра, отметил военкор Евгений Поддубный.

Кстати, бойцы группировки сообщили об изменении воздушной тактики ВСУ. Сперва украинцы пускают в ход ствольную артиллерию, а затем на позиции ВС РФ летит с десяток БПЛА, снаряженных различными боеприпасами.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше