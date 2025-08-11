Обломки украинских дронов обнаружили в трех районах Кубани

По данным оборонных ведомств, только за последние сутки над территорией Краснодарского края было уничтожено 35 украинских беспилотников, включая 10 аппаратов, перехваченных над акваторией Азовского моря. Накануне системами ПВО ликвидировано 48 вражеских дронов над Кубанью, 22 — над Азовским морем и 3 — над Черноморским побережьем.