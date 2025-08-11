Обломки украинских дронов обнаружили в трех районах Кубани

В Краснодарском крае зафиксированы новые случаи обнаружения фрагментов сбитых беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает оперативный штаб региона, обломки украинских дронов найдены на территории Темрюкского и Славянского районов 11 августа, передает ИА KrasnodarMedia.
В станице Курчанской Темрюкского района элементы крылатых беспилотников упали на виноградные плантации. В Славянске-на-Кубани поврежден витраж торгового объекта, еще одни обломки обнаружены в районе поселка Садовый. К счастью, в результате этих инцидентов никто не пострадал.
В настоящее время на местах падения фрагментов работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Специалисты проводят осмотр территорий и фиксируют последствия атак.
По данным оборонных ведомств, только за последние сутки над территорией Краснодарского края было уничтожено 35 украинских беспилотников, включая 10 аппаратов, перехваченных над акваторией Азовского моря. Накануне системами ПВО ликвидировано 48 вражеских дронов над Кубанью, 22 — над Азовским морем и 3 — над Черноморским побережьем.