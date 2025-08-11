В Ростовской области запретили съемку последствий атак БПЛА и работу ПВО

Об этом сообщается в официальной документации правительства региона.
Документ, датированный 8 августа, также накладывает ограничения на публикацию подобных материалов в интернете. Согласно новым правилам, запрещено распространять любые кадры, на которых запечатлены обломки после атак, места попаданий, а также действия систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Ограничения касаются как средств массовой информации, так и частных лиц.
Кроме того, нельзя публиковать данные, раскрывающие расположение или временную дислокацию воинских подразделений на территории региона. Мера направлена на предотвращение распространения информации, которая может представлять оперативный интерес для противника. Власти пока не уточнили, какие санкции последуют за нарушение запрета.
Документ уже вступил в силу и действует на всей территории Ростовской области.
Подобные запреты были введены с 8 августа 2025 года в 10 регионах страны, в том числе в Крыму.