Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ на Северском направлении

ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск в районе населенного пункта Северск и населенного пункта Серебрянка обнаружили и уничтожили пункты управления БПЛА и блиндаж с живой силой противника, сообщила РИА Новости прес-служба Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Операторы разведывательных дронов 6-й мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии обнаружили точку управления беспилотников противника. Отследив бойцов ВСУ, наши военнослужащие передали координаты целей расчетам 122-миллиметровых орудий, после чего точными попаданиями пункт управления БпЛА противника был уничтожен», — рассказали в ведомстве.

Помимо этого, как сообщила пресс-служба ведомства, подразделения бригады выявили еще один пункт управления беспилотников противника, который был уничтожен с помощью 152-миллиметрового орудия, тем самым противник лишился важной точки управления войсками на Северском направлении.

«В районе населенного пункта Серебрянка бойцами 7-й омсбр (отдельной мотострелковой бригады) были вскрыты позиции живой силы противника и средств управления беспилотниками. Благодаря работе артиллерии бригады все цели были уничтожены», — подытожили в ведомстве.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше