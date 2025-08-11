Ричмонд
Очень редкая бронемашина Fennek SWP с ЗРК Stinger уничтожена в зоне СВО

В зоне специальной военной операции у ВСУ время от времени появляются образцы техники, об отправке которых из-за рубежа ранее нигде не сообщалось. Так, недавно наши бойцы смогли обнаружить и уничтожить очень редкую боевую машину — Fennek SWP с зенитным ракетным комплексом FIM-92 Stinger.

Видео поражения «иномарки» размещено в Telegram-канале «Народная милиция ДНР». Противник попытался спрятать ЗРК в кустах, но российский разведывательный беспилотник все равно обнаружил эту цель, а барражирующий боеприпас Х-51 «Ланцет», управляемый расчетом одного из артиллерийских соединений, смог ее уничтожить. Попадание произошло в кормовую часть, после чего она загорелась. Это произошло в районе Алексеево-Дружковки.

Известно, что выполненные на шасси разведывательного бронеавтомобиля германо-нидерландской разработки ЗРК были выполнены небольшой партией — всего менее двух десятков штук, и до этого никогда не принимали участие в боевых действиях.