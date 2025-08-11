Очень редкая бронемашина Fennek SWP с ЗРК Stinger уничтожена в зоне СВО

Видео поражения «иномарки» размещено в Telegram-канале «Народная милиция ДНР». Противник попытался спрятать ЗРК в кустах, но российский разведывательный беспилотник все равно обнаружил эту цель, а барражирующий боеприпас Х-51 «Ланцет», управляемый расчетом одного из артиллерийских соединений, смог ее уничтожить. Попадание произошло в кормовую часть, после чего она загорелась. Это произошло в районе Алексеево-Дружковки.