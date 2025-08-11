Редкая БМП-1ТС ВСУ с модулем «Спис» уничтожена ударом в открытый люк

Судя по размещенному видео, «копейка» получила повреждения ходовой части — у нее разорвана левая гусеничная лента и сорван бортовой экран. Экипаж сбежал, не закрыв люки. Именно в один из них, над местом механика-водителя и влетел дрон-камикадзе, запущенный нашими бойцами.