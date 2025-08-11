Эксперт рассказал о последствиях встречи на Аляске для Приднестровья

Он полагает, что с высокой степенью вероятности можно утверждать, что приднестровская проблематика хотя бы косвенно должна будет рассматриваться на российско-американском саммите. «Этот вопрос напрямую увязан с вопросами региональной безопасности на всем европейском континенте, в том числе с украинским вопросом и с проблемой обеспечения безопасности граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Приднестровье», — сказал собеседник агентства. Он убежден в том, что Россия напрямую заинтересована в том, чтобы не просто обеспечить гарантии физической безопасности для своих граждан и соотечественников, но и добиться беспрепятственной реализации их человеческих прав и свобод, которые систематически нарушаются Кишиневом.