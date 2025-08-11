Ричмонд
В Самарской области сбили 2 вражеских беспилотника

В Самарской области вводили режим «КОВЕР».

В Самарской области ранним утром в понедельник, 11 августа, объявили угрозу атаки БПЛА. В регионе закрывали аэропорт и отмечали перебои в мобильной сети из-за беспилотников. Спустя 11 часов в губернии сняли все ограничения.

Губернатор Вячеслав Федорищев в своих социальных сетях сообщил, что ПВО сбили 2 вражеских беспилотника. Их обломки нашли в Большечерниговском районе. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

На место падения беспилотников выехали оперативные службы. Глава региона рекомендует не публиковать кадры работы ПВО, спецслужб и средств защиты, а также фотографии БПЛА и их обломков.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
