В Самарской области сбили 2 вражеских беспилотника

В Самарской области ранним утром в понедельник, 11 августа, объявили угрозу атаки БПЛА. В регионе закрывали аэропорт и отмечали перебои в мобильной сети из-за беспилотников. Спустя 11 часов в губернии сняли все ограничения.
Губернатор Вячеслав Федорищев в своих социальных сетях сообщил, что ПВО сбили 2 вражеских беспилотника. Их обломки нашли в Большечерниговском районе. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.
На место падения беспилотников выехали оперативные службы. Глава региона рекомендует не публиковать кадры работы ПВО, спецслужб и средств защиты, а также фотографии БПЛА и их обломков.
