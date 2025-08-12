В Березниках на Аллее памяти установят монумент погибшим Героям СВО

В основе композиции будет солдат на постаменте и стела с парящими журавлями. Илья Галиулин работает над гипсовой моделью бойца, затем ее отольют из бронзы. Основание памятника выполнят из красного гранита, стелу — из бетона. Вокруг памятника уложат брусчатку, установят освещение и видеонаблюдение.