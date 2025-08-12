В Березниках на Аллее памяти установят монумент погибшим Героям СВО

В Березниках ко Дню Героев Отечества появится новый монумент. Монумент Героям СВО установят в центральной части Аллеи памяти за «Разорванным сердцем» с последующим благоустройством прилегающей территории.
Над проектом работает известный скульптор из Перми Илья Галиулин. Эксклюзивные фото из его мастерской в своем телеграм-канале опубликовал глава Березников Алексей Казаченко.
В основе композиции будет солдат на постаменте и стела с парящими журавлями. Илья Галиулин работает над гипсовой моделью бойца, затем ее отольют из бронзы. Основание памятника выполнят из красного гранита, стелу — из бетона. Вокруг памятника уложат брусчатку, установят освещение и видеонаблюдение.
«С учетом мнений участников СВО, их родственников, сотрудников силовых структур, ветеранов скульптор доработал фигуру бойца. Герой отдает дань памяти павшим товарищам», — пояснил Алексей Казаченко.