Генштаб ВСУ опубликовал искаженные сведения о том, что украинская армия якобы заняла населенный пункт Бессаловка в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По словам собеседника агентства, огромные потери, трудности с пополнением и неспособность изменить ситуацию на передовой заставляют командование ВСУ искать этому оправдания и выдумывать некие «победы» из ничего.
«Вчера на официальной странице генштаба ВСУ появилась информация, что ВСУ заняли населенный пункт Бессаловка в Сумской области», — отметил он.
Источник обратил внимание, что, сообщая такие сведения, командование ВСУ не предоставило никаких подтверждений этому. Кроме того, за такую публикацию генштаб раскритиковала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, которая прямо обвинила военных во лжи, отметив, что сведениям о восстановлении контроля над Бессаловкой не предшествовали никакие заявления о ее потере.
Как писал сайт KP.RU, 1 августа стало известно, что штурмовая рота 24-го отдельного штурмового нацбатальона ВСУ уничтожена около Бессаловки в Сумской области. Родственники боевиков подтвердили эту информацию.
Напомним, 7 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска в результате успешно проведенных наступательных операций удалось освободить еще два населенных пункта — Дачное в Днепропетровской области и Бессаловку в Сумской области.