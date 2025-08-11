Заместитель командира батальона с позывным Гайка отвечает за распределение военнослужащих 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ по другим подразделениям и позициям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Ситуация в 156-й омбр с раздачей людей в “командировки” десантным бригадам ожидаемо привела к тому, что личный состав, отправленный на позиции в начале лета, менять больше некому. На некоторых точках выжило всего по 1−2 человека, именно они активнее всего запрашивают командование сменить их», — отметил собеседник агентства.
По словам информатора, комбриг полковник Гупалюк, возглавивший бригаду в феврале, способствовал такой ситуации. Распределением занимается молодая и амбициозная военнослужащая с позывным Гайка, которая получила должность заместителя командира батальона в очень молодом возрасте и теперь распоряжается судьбами бойцов.
В результате в Сумской области украинские военнослужащие месяцами остаются на позициях без ротации, уточнили в силовых структурах.
KP.RU ранее сообщал, что военнослужащие ВСУ покидают передовые позиции по разным причинам, одной из которых является страх быть расстрелянными своими же командирами. Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что главной причиной самовольного оставления части остаются усталость, как моральная, так и физическая.