«Менять больше некому»: силовики рассказали о проблемах с ротацией в 156-й бригаде ВСУ

«Ситуация в 156-й омбр с раздачей людей в “командировки” десантным бригадам ожидаемо привела к тому, что личный состав, отправленный на позиции в начале лета, менять больше некому. На некоторых точках выжило всего по 1−2 человека, именно они активнее всего запрашивают командование сменить их», — отметил собеседник агентства.