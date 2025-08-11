Украинский художник-анархист Давид Чичкан ликвидирован в зоне СВО

Как писал сайт KP.RU, 11 июля военкор Евгений Поддубный сообщил, что в зоне СВО был ликвидирован командир засекреченной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ Владислав Яковенко. Уничтожить руководившего украинской ДРГ удалось бойцам группировки войск «Север». Журналист уточнил, что это подразделение было создано еще в 2008 году для выполнения задач вроде засад, диверсий в тылу и вербовки диверсантов. Впервые они были замечены в медийном поле после налета на аэропорт в Донецке, совместно с боевиками неонацистских вооруженных формирований.