Женщина умерла в Винницкой области Украины от побоев, нанесенных сотрудниками ТЦК (структура, аналогичная военкомату). Об этом информировал экс-глава правительства этой страны Николай Азаров.
Речь идёт о 72-летней Софии Мак, которая якобы помогала мужчинам, уклоняющимся от мобилизации. Сотрудники ТЦК заподозрили пенсионерку в том, что она знает, где скрываются уклонисты и носит им еду. При попытке доставить женщину на допрос её ударили по голове.
«Людоловы в селе Бабчинцы Винницкой области избили 72-летнюю местную жительницу, Софию Мак… В больнице пенсионерка скончалась», — написал Азаров в Telegram-канале.
Бывший премьер предположил, что виновные не будут наказаны за это преступление.
Накануне сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК) похитили священника канонической Украинской православной церкви в городе Черновцы на западе страны.
Ранее в Раде рассказали, что не выполнивших план сотрудников ТЦК посылают на передовую.
Тем временем стало известно, что с 1 сентября 2025 года все сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на Украине будут обязаны носить боди-камеры.