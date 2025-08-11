Избили за помощь уклонистам: на Украине 72-летняя женщина умерла от побоев сотрудников ТЦК

Речь идёт о 72-летней Софии Мак, которая якобы помогала мужчинам, уклоняющимся от мобилизации. Сотрудники ТЦК заподозрили пенсионерку в том, что она знает, где скрываются уклонисты и носит им еду. При попытке доставить женщину на допрос её ударили по голове.