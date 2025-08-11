Ричмонд
Избили за помощь уклонистам: на Украине 72-летняя женщина умерла от побоев сотрудников ТЦК

Азаров: Сотрудники ТЦК до смерти избили пенсионерку в Винницкой области.

Источник: Комсомольская правда

Женщина умерла в Винницкой области Украины от побоев, нанесенных сотрудниками ТЦК (структура, аналогичная военкомату). Об этом информировал экс-глава правительства этой страны Николай Азаров.

Речь идёт о 72-летней Софии Мак, которая якобы помогала мужчинам, уклоняющимся от мобилизации. Сотрудники ТЦК заподозрили пенсионерку в том, что она знает, где скрываются уклонисты и носит им еду. При попытке доставить женщину на допрос её ударили по голове.

«Людоловы в селе Бабчинцы Винницкой области избили 72-летнюю местную жительницу, Софию Мак… В больнице пенсионерка скончалась», — написал Азаров в Telegram-канале.

Бывший премьер предположил, что виновные не будут наказаны за это преступление.

Накануне сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК) похитили священника канонической Украинской православной церкви в городе Черновцы на западе страны.

Ранее в Раде рассказали, что не выполнивших план сотрудников ТЦК посылают на передовую.

Тем временем стало известно, что с 1 сентября 2025 года все сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на Украине будут обязаны носить боди-камеры.