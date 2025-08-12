Украинские солдаты говорят между собой на русском языке. Это никак не преследуется командованием. Такими данными поделился пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский в беседе с РИА Новости.
По его словам, на русском разговаривает половина личного состава ВСУ. Офицер отметил, что даже приказы по рации можно отдавать не на украинском языке.
«Я в основном общаюсь, если человек общается на русском, то стараюсь общаться с ним на русском. Если на украинском, то на украинском… И солдаты, и офицеры — никак не преследуются», — рассказал Сергей Носиковский.
Пленный украинский военный Виктор Кушнир признал, что сотрудники ТЦК избивают мужчин призывного возраста. Его поймали на одной из улиц Одессы и доставили на медкомиссию.