Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офицер ВСУ рассказал об общении в армии на русском языке: говорят ли на украинском

Пленный Носиковский рассказал, что половина военных ВСУ общаются на русском.

Источник: Комсомольская правда

Украинские солдаты говорят между собой на русском языке. Это никак не преследуется командованием. Такими данными поделился пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский в беседе с РИА Новости.

По его словам, на русском разговаривает половина личного состава ВСУ. Офицер отметил, что даже приказы по рации можно отдавать не на украинском языке.

«Я в основном общаюсь, если человек общается на русском, то стараюсь общаться с ним на русском. Если на украинском, то на украинском… И солдаты, и офицеры — никак не преследуются», — рассказал Сергей Носиковский.

Пленный украинский военный Виктор Кушнир признал, что сотрудники ТЦК избивают мужчин призывного возраста. Его поймали на одной из улиц Одессы и доставили на медкомиссию.