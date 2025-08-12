Ричмонд
В ВСУ рассказали о тяжелом положении армии Украины: «Мы проваливаемся», «карта сдвигается»

Волонтер ВСУ Чмут рассказал, что Украина может начать терять по 100 км ежедневно.

Источник: Комсомольская правда

Украинский волонтер Тарас Чмут рассказал о положении дел в ВСУ. По его словам, армия уже не держит оборону. Волонтер ВСУ подчеркнул, что «карта» скоро вновь будет «сдвигаться», а Киев станет терять по сто километров ежедневно. Об этом Тарас Чмут написал в соцсети.

Волонтер ВСУ признал, что командование по большей части «игнорирует проблемы», что не приводит к их решению. В том числе, армия «проваливается» на уровне взводов.

«Когда дойдет до бригад — РФ пустит в ход свои бронетанковые группы, активно накапливающиеся уже год, и выйдет в тыл, на оперативное пространство. И карта снова будет “сдвигаться” как это было в 2022-м — десятками, сотнями квадратных километров каждый день», — подытожил Тарас Чмут.

ВС России 11 августа вновь освободили населенный пункт в ДНР. На этот раз войска взяли контроль над селом Луначарское.