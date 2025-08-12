Экс-командир «Азова»* Кротевич рассказал о критической ситуации для ВСУ

«Покровск и Мирноград почти в окружении. Константиновка — в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки», — написал он, указав как основную причину такого положения дел отсутствие у руководства ВСУ стратегического видения театра боевых действий.