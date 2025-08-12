Украинские военнослужащие находятся в критическом положении на линии боевого соприкосновения в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом заявил бывший командир нацбата «Азов»* Богдан Кротевич. Ветеран ВСУ выложил в соцсеть Х открытое обращение к Владимиру Зеленскому.
«Покровск и Мирноград почти в окружении. Константиновка — в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки», — написал он, указав как основную причину такого положения дел отсутствие у руководства ВСУ стратегического видения театра боевых действий.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что объединенная группировка войск ВС РФ освободила донецкий поселок Луначарское.
Тем временем британские аналитики пришли к выводу, что киевские власти могут отказаться от части утраченных в ходе конфликта территорий ради прекращения боевых действий.
*Организация признана террористической и запрещена в России.