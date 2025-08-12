Более 30 военнослужащих удостоили звания Героя России на СВО

Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что за время проведения специальной военной операции на Украине более тридцати военнослужащих Военно-воздушных сил получили звание Героя России.
По его данным, высшей государственной награды были удостоены 33 представителя летного состава за проявленные мужество и героизм.
Поздравляя личный состав с 113-й годовщиной образования ВВС, Белоусов отметил успешное выполнение ими поставленных задач и пожелал здоровья и дальнейших успехов всем, кто связан с этой сферой.
Ранее стало известно, что правительство России направит 9,38 млрд рублей на выплаты детям российских военных, которые попали в плен или пропали без вести — в том числе, в период участия в специальной военной операции (СВО).