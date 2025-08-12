Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 30 военнослужащих удостоили звания Героя России на СВО

Высшей государственной награды были удостоены 33 представителя летного состава за проявленные мужество и героизм.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что за время проведения специальной военной операции на Украине более тридцати военнослужащих Военно-воздушных сил получили звание Героя России.

По его данным, высшей государственной награды были удостоены 33 представителя летного состава за проявленные мужество и героизм.

Поздравляя личный состав с 113-й годовщиной образования ВВС, Белоусов отметил успешное выполнение ими поставленных задач и пожелал здоровья и дальнейших успехов всем, кто связан с этой сферой.

Ранее стало известно, что правительство России направит 9,38 млрд рублей на выплаты детям российских военных, которые попали в плен или пропали без вести — в том числе, в период участия в специальной военной операции (СВО).

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше