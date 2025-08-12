Украинские дипмиссии в Латинской Америке нарушают нормы международного права, занимаясь вербовкой наёмников. Такое обвинение выдвинул в адрес украинских дипломатов депутат колумбийского конгресса Алирио Урибе Муньос.
«Они нарушают международное право. Не знаю, подписала ли Украина Конвенцию о борьбе с наемничеством, но они, очевидно, привозят иностранцев, не являющихся гражданами их страны, для проведения операций с украинскими солдатами», — сказал Муньос РИА Новости.
Тем временем колумбийские наемники обесценились для командования ВСУ, и теперь они ничем не отличаются от обычных украинских мобилизованных. И те, и другие сейчас — простое пушечное мясо.
Ранее юрист Санчес заявил, что украинские военные используют иностранных наёмников, в частности, граждан Колумбии, для расчистки пути.
Также Санчес проинформировал, что колумбийских наемников продолжают унижать в ВСУ и, к тому же, обманывают с выплатами.