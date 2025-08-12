Ричмонд
Минобороны России показало кадры освобождения Яблоновки в ДНР

На опубликованных кадрах видно, как бойцы ВС РФ развернули российский флаг в Яблоновке.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на котором запечатлено освобождение российскими военными населённого пункта Яблоновка в ДНР.

Кадры сделаны с воздуха с помощью беспилотников. В ролике можно увидеть, как бойцы ВС РФ развернули российский флаг на территории населённого пункта.

На записи также представлены моменты ударов по позициям украинских сил.

Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении Яблоновки 9 августа. Бои за населённый пункт вели подразделения российской группировки войск «Центр».