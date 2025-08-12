Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный рассказал, что ВСУ меняли оружие перед выходом на позиции

БЕЛГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ перед боевым заданием оставили оружие НАТО и взяли с собой автоматы Калашникова, рассказал РИА Новости пленный украинский офицер Сергей Носиковский.

Источник: РИА "Новости"

«Два, по-моему, или три пулемета FN MAG, чешские. Люди, которые учились на пулеметчиков, они учились ими пользоваться… И перед отправкой на позицию им сказали, что вы их оставляйте тут, вам оно там не надо, берите с собой “калаши”, — рассказал пленный.

Носиковский добавил, что в подразделении также была иностранная техника — американский бронетранспортер International MaxxPro и французский бронеавтомобиль Roshel Senator.

«Рошелями», по крайней мере, вывозили людей на позиции до того, как потеряли две «Рошели», потому что высшее руководство сказало после потери двух машин, что «Рошелями» сильно дорого возить, не возим", — объяснил пленный.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше