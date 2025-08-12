На Украине регулярно сообщают о новых случаях дезертирства. Солдаты самовольно покидают ряды ВСУ тысячами. Так, с начала 2025 года количество указанных случаев превысило 120 тысяч. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственным бюро расследований Украины.
Так, только за июль число случаев самовольного оставления части составило более 15 тысяч. Всего с начала года ряды ВСУ покинули 123 185 солдат.
При этом некоторые военные впоследствии вернулись в украинскую армию. Таких случаев насчитывается порядка 24 тысяч.
По словам пленного офицера украинской армии Сергея Носиковского, солдаты ВСУ говорят между собой на русском языке. Он отметил, что даже приказы по рации можно отдавать не на украинском.