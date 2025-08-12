Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: десантники уничтожили готовившиеся к форсированию Днепра силы ВСУ

В результате операции ликвидированы пять пунктов управления беспилотной авиацией и два места скопления пехоты ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Артиллерийские расчёты «Мста-Б» Ульяновских десантников из группировки войск «Днепр» нанесли удар высокоточными боеприпасами «Краснополь» по скоплению пехоты ВСУ и пяти пунктам управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Как сообщили в Минобороны России, воздушная разведка выявила в подвалах полуразрушенных зданий места сосредоточения личного состава противника и узлы управления БПЛА, где велась подготовка к преодолению барьерного рубежа. После доразведки и подтверждения координат цели были переданы артиллеристам, размещённым на левом берегу.

В течение нескольких минут орудия были развёрнуты, произведены расчёты, и все объекты были уничтожены точными выстрелами под корректировку беспилотника «Орлан-30». В результате операции ликвидированы пять пунктов управления беспилотной авиацией и два места скопления пехоты ВСУ. В ходе СВО на счету Ульяновских десантников-артиллеристов уже сотни поражённых целей противника.

Ранее военкор Котенок рассказал, что на Украине стоит вой из-за прорыва ВС РФ у Доброполья.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше