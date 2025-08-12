Артиллерийские расчёты «Мста-Б» Ульяновских десантников из группировки войск «Днепр» нанесли удар высокоточными боеприпасами «Краснополь» по скоплению пехоты ВСУ и пяти пунктам управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Как сообщили в Минобороны России, воздушная разведка выявила в подвалах полуразрушенных зданий места сосредоточения личного состава противника и узлы управления БПЛА, где велась подготовка к преодолению барьерного рубежа. После доразведки и подтверждения координат цели были переданы артиллеристам, размещённым на левом берегу.
В течение нескольких минут орудия были развёрнуты, произведены расчёты, и все объекты были уничтожены точными выстрелами под корректировку беспилотника «Орлан-30». В результате операции ликвидированы пять пунктов управления беспилотной авиацией и два места скопления пехоты ВСУ. В ходе СВО на счету Ульяновских десантников-артиллеристов уже сотни поражённых целей противника.
Ранее военкор Котенок рассказал, что на Украине стоит вой из-за прорыва ВС РФ у Доброполья.