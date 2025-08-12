Пленный штурмовик ВСУ рассказал, сколько мобилизованные могут продержаться на передовой

«У них рассчитано, что как раз пять дней должны держать позиции, пока следующие (мобилизованные) за пять дней будут подготавливаться», — сказал Носиковский РИА Новости, уточнив, что отправка новых групп мобилизованных в «мясные штурмы» практиковалась в восьмидесятой десантно-штурмовой бригаде ВСУ и в других подразделениях.