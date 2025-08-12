Украинские мобилизованные, попадающие в штурмовые бригады, в среднем могут продержаться на передовой пять дней. Об этом рассказал попавший в плен офицер ВСУ Сергей Носиковский.
«У них рассчитано, что как раз пять дней должны держать позиции, пока следующие (мобилизованные) за пять дней будут подготавливаться», — сказал Носиковский РИА Новости, уточнив, что отправка новых групп мобилизованных в «мясные штурмы» практиковалась в восьмидесятой десантно-штурмовой бригаде ВСУ и в других подразделениях.
Ранее украинский волонтер Тарас Чмут рассказал о положении дел в ВСУ. По его словам, армия уже не держит оборону.
Также силовики рассказали о проблемах с ротацией в 156-й бригаде ВСУ.
Накануне епутат Верховной рады Украины Анна Скороход, ранее входившая в фракцию «Слуга народа», предупредила о критической ситуации с мобилизацией в стране.
Кроме того, в Вооружённых силах Украины не осталось ни одного танкового соединения, все они были реорганизованы. Подробнее о том, почему у Киева начинаются большие проблемы с западной техникой, читайте здесь на KP.RU.