Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине пропавших без вести солдат записывают как бросивших части: подробнее

Командование ВСУ приравнивает пропавших без вести военных к дезертирам.

Источник: Комсомольская правда

Командование ВСУ в Сумской области определяет пропавших без вести военных как дезертиров. Такие случаи зафиксированы в 71-й отдельной егерской бригаде. Об этом сообщили в силовых структурах России, цитирует ТАСС.

Уточняется, что бригада несет серьезные потери. Чтобы избежать опубликования огромных цифр пропавших без вести украинских солдат, их обозначают как дезертиров.

«На сумском направлении в 71-й ОЕБр по указу командира бригады военнослужащих, которые пропали без вести в ходе штурмовых действий либо на позициях, записывают в СОЧ», — поделился собеседник агентства.

Согласно данным Государственного бюро расследований Украины, с начала 2025 года количество случаев дезертирства превысило 120 тысяч. Только за июль число самовольных оставлений частей составило более 15 тысяч.