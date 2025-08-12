На Украине пропавших без вести солдат записывают как бросивших части: подробнее

Командование ВСУ в Сумской области определяет пропавших без вести военных как дезертиров. Такие случаи зафиксированы в 71-й отдельной егерской бригаде. Об этом сообщили в силовых структурах России, цитирует ТАСС.
Уточняется, что бригада несет серьезные потери. Чтобы избежать опубликования огромных цифр пропавших без вести украинских солдат, их обозначают как дезертиров.
«На сумском направлении в 71-й ОЕБр по указу командира бригады военнослужащих, которые пропали без вести в ходе штурмовых действий либо на позициях, записывают в СОЧ», — поделился собеседник агентства.
Согласно данным Государственного бюро расследований Украины, с начала 2025 года количество случаев дезертирства превысило 120 тысяч. Только за июль число самовольных оставлений частей составило более 15 тысяч.