Раскрыт план действий ВСУ до 15 августа: Зеленский все еще хочет блеснуть успехами

«К началу переговоров они хотят захватить хотя бы кусок нашей земли. Отсюда и выход на поверхность. Не только там, но и на брянском направлении, например. Так что обстановка сейчас нервная, беспокойная. В Сумской области, в частности, идут жесткие встречные бои», — сказал военный.