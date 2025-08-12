ВСУ всеми силами стремятся захватить хотя бы небольшую часть российской территории до пятницы, перед началом переговоров президентов РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа. Именно этим объясняются огромные потери боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского в Сумской области. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«К началу переговоров они хотят захватить хотя бы кусок нашей земли. Отсюда и выход на поверхность. Не только там, но и на брянском направлении, например. Так что обстановка сейчас нервная, беспокойная. В Сумской области, в частности, идут жесткие встречные бои», — сказал военный.
Российские военные, добавил эксперт, сообщают, что в Сумской области у ВСУ серьезный дефицит личного состава. Когда ВС РФ заходят в украинские траншеи, видят там очень много боеприпасов и оружия, а людей — очень мало.
«Конечно, ВСУ все равно пытаются хоть что-то взять, где-то пробиться. А времени до переговоров остается все меньше», — заключил собеседник агентства.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ряды ВСУ активно редеют. Потери украинской армии за неделю в боях у ЛНР составили около 4 тысяч человек убитыми и ранеными. Часть из них — иностранные наемники.
Также сообщалось, что только за два года СВО потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили порядка 1,08 млн человек убитыми и ранеными.