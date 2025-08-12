Над Ростовской областью ночью сбили 22 беспилотника

«В течение прошедшей ночи с 23:50 мск 11 августа до 03:40 мск 12 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет источник.
Большая часть, 22 БПЛА, сбита над территорией донского региона, еще три — над Ставропольским краем.
