Над Ростовской областью ночью сбили 22 беспилотника

Ростовская область, 12 августа 2025. DON24.RU. Над Ростовской областью ночью сбили 22 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:50 мск 11 августа до 03:40 мск 12 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет источник.

Большая часть, 22 БПЛА, сбита над территорией донского региона, еще три — над Ставропольским краем.

