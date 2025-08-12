Эксперт привёл подробности удара по лагерю боевиков «Азова»

Полевой лагерь украинских сил в районе населенного пункта Боровая Харьковской области, в котором находились разведчики украинского формирования «Азов»*, подвергся ударам, подробности проведения подобных операций привёл военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с aif.ru.
Речь идёт о пункте временной дислокации разведывательного батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ.
«Такие тренировочные лагеря ВСУ обычно выявляются средствами аэрокосмической разведки, которые определяют скопление сил противника в одном месте», — сказал Анпилогов.
Эксперт отметил, что через несколько минут после обнаружения таких объектов российские военные обычно наносят удар по целям с помощью оперативно-тактических комплексов «Искандер», которые бьют с высокой точностью.
Анпилогов также допустил, что в указанном лагере могли находиться иностранные инструкторы и наёмники. По его словам, их присутствие в зоне спецоперации фиксируется регулярно. Военный специалист добавил, что об уничтожении наёмников чаще становится известно после публикации некрологов.
Напомним, ранее военкор Руслан Татаринов проинформировал, что в ДНР был ликвидирован боевик Иван Смаглюк, который считался «рекламным лицом» «Азова». Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя его уничтожение, в разговоре с aif.ru рассказал, что представителей националистических формирований долго воспитывали на деньги, выделенные западными странами. Эксперт подчеркнул, что их всех ждёт ликвидация.
* Запрещенная в России террористическая организация.