Напомним, ранее военкор Руслан Татаринов проинформировал, что в ДНР был ликвидирован боевик Иван Смаглюк, который считался «рекламным лицом» «Азова». Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя его уничтожение, в разговоре с aif.ru рассказал, что представителей националистических формирований долго воспитывали на деньги, выделенные западными странами. Эксперт подчеркнул, что их всех ждёт ликвидация.