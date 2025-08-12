Ричмонд
В аэропорту Казани ввели ограничения для полетов

Для международного аэропорта города Казань объявлен режим «Ковер». Информация появилась в официальном приложении МЧС России.

Как сообщает Росавиация, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, на территории Татарстана с 7:25 по московскому времени действует режим «Беспилотная опасность».