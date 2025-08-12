В Воронежской области отменили угрозу ночного нападения БПЛА

Ночью 12 августа, в 2:18, губернатор Александр Гусев сообщил о введении предупреждения о возможной атаке БПЛА. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Он призвал жителей не паниковать:
— Силы противовоздушной обороны находятся в полной готовности. По возможности, старайтесь не выходить на улицу и избегайте близости к окнам. Следите за новыми сообщениями от МЧС России и правительства области.
В 7.51 угроза опасности была отменена. Пока официальных сообщений о сбитых дронах нет.
