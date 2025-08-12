Ричмонд
В Воронежской области отменили угрозу ночного нападения БПЛА

По счастью, никак ночных происшествий не зафиксировано.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 12 августа, в 2:18, губернатор Александр Гусев сообщил о введении предупреждения о возможной атаке БПЛА. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он призвал жителей не паниковать:

— Силы противовоздушной обороны находятся в полной готовности. По возможности, старайтесь не выходить на улицу и избегайте близости к окнам. Следите за новыми сообщениями от МЧС России и правительства области.

В 7.51 угроза опасности была отменена. Пока официальных сообщений о сбитых дронах нет.

