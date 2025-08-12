Ричмонд
В Сумской области ВС РФ поразили спецназ ГУР ВСУ при помощи БПЛА «Герань-2»

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские войска при помощи беспилотников «Герань-2» поразили подразделения спецназа ГУР Вооруженных сил Украины в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Минобороны опубликовало кадры поражения подразделений спецназа ГУР ВСУ с применением БПЛА “Герань-2” в районе населенного пункта Кривоносовка Сумской области», — говорится в сообщении.

