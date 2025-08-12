Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет допустил возможность территориальных уступок при мирном урегулировании украинского конфликта. В интервью Fox News министр обороны США заявил, что любой компромиссный вариант неизбежно потребует взаимных уступок.
Шеф Пентагона пояснил, что в переговорном процессе могут рассматриваться варианты обмена территориями. По его словам, итоговое соглашение вряд ли сможет полностью удовлетворить интересы обеих сторон конфликта.
«В переговорной части, вы знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет совершенно счастлив», — указал он.
Отвечая на вопрос о возможном прецеденте территориального обмена, глава Пентагона возложил ответственность за начало конфликта на предыдущие американские администрации Барака Обамы и Джо Байдена, политику которых охарактеризовал как недостаточно решительную. Он подчеркнул, что нынешний президент Дональд Трамп не является инициатором этого кризиса.
Прежде Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о необходимости конституционного одобрения для территориальных изменений. По его мнению, это выглядит лицемерно, поскольку Киев начал боевые действия без каких-либо согласований.