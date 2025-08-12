Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Никто не будет счастлив»: шеф Пентагона — о вариантах возможного соглашения по Украине

Хегсет рассказал, что соглашение по Украине может потребовать уступок.

Источник: Комсомольская правда

Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет допустил возможность территориальных уступок при мирном урегулировании украинского конфликта. В интервью Fox News министр обороны США заявил, что любой компромиссный вариант неизбежно потребует взаимных уступок.

Шеф Пентагона пояснил, что в переговорном процессе могут рассматриваться варианты обмена территориями. По его словам, итоговое соглашение вряд ли сможет полностью удовлетворить интересы обеих сторон конфликта.

«В переговорной части, вы знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет совершенно счастлив», — указал он.

Отвечая на вопрос о возможном прецеденте территориального обмена, глава Пентагона возложил ответственность за начало конфликта на предыдущие американские администрации Барака Обамы и Джо Байдена, политику которых охарактеризовал как недостаточно решительную. Он подчеркнул, что нынешний президент Дональд Трамп не является инициатором этого кризиса.

Прежде Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о необходимости конституционного одобрения для территориальных изменений. По его мнению, это выглядит лицемерно, поскольку Киев начал боевые действия без каких-либо согласований.

Узнать больше по теме
Барак Обама: биография, семья и карьера первого темнокожего президента США
Первый афроамериканец, ставший президентом Соединенных Штатов, Барак Обама сумел оставить заметный след в мировой политике. Его правление ознаменовалось реформами в области здравоохранения, экономическим восстановлением после кризиса 2008 года и продвижением идей международного сотрудничества.
Читать дальше