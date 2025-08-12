Пленный рассказал, как солдатам ВСУ приказали не использовать оружие НАТО

«Два, по-моему, или три пулемета FN MAG, чешские. Люди, которые учились на пулеметчиков, они учились ими пользоваться. И перед отправкой на позицию им сказали, что вы их оставляйте тут, вам оно там не надо, берите с собой “калаши”», — сказал пленный, слова которого приводит РИА Новости.