Солдаты ВСУ перед выходом на боевые позиции оставили оружие НАТО и взяли с собой автоматы Калашникова, заявил взятый в плен российскими военными украинский офицер Сергей Носиковский.
«Два, по-моему, или три пулемета FN MAG, чешские. Люди, которые учились на пулеметчиков, они учились ими пользоваться. И перед отправкой на позицию им сказали, что вы их оставляйте тут, вам оно там не надо, берите с собой “калаши”», — сказал пленный, слова которого приводит РИА Новости.
Носиковский отметил, что в его подразделении также использовали иностранную технику. Он уточнил, что речь идёт об американском бронетранспортёре International MaxxPro и французском бронеавтомобиле Roshel Senator. Пленный добавил, что после потери двух таких машин командование приказало не пользоваться ими из-за дороговизны.
Напомним, в июле депутат Верховной рады Александр Дубинский, который содержится в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене, написал, что преступные группировки из Латинской Америки покупают оружие на Украине, взамен отправляя в ВСУ своих наёмников.