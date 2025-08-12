Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный рассказал, как солдатам ВСУ приказали не использовать оружие НАТО

Носиковский сообщил, что после потери двух машин Roshel Senator подразделению ВСУ приказали не пользоваться ими.

Солдаты ВСУ перед выходом на боевые позиции оставили оружие НАТО и взяли с собой автоматы Калашникова, заявил взятый в плен российскими военными украинский офицер Сергей Носиковский.

«Два, по-моему, или три пулемета FN MAG, чешские. Люди, которые учились на пулеметчиков, они учились ими пользоваться. И перед отправкой на позицию им сказали, что вы их оставляйте тут, вам оно там не надо, берите с собой “калаши”», — сказал пленный, слова которого приводит РИА Новости.

Носиковский отметил, что в его подразделении также использовали иностранную технику. Он уточнил, что речь идёт об американском бронетранспортёре International MaxxPro и французском бронеавтомобиле Roshel Senator. Пленный добавил, что после потери двух таких машин командование приказало не пользоваться ими из-за дороговизны.

Напомним, в июле депутат Верховной рады Александр Дубинский, который содержится в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене, написал, что преступные группировки из Латинской Америки покупают оружие на Украине, взамен отправляя в ВСУ своих наёмников.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше