Военкор Коц о заморозке конфликта на Украине: «Она нужна только одной стороне. Не нашей»

Коц категорически отверг такую возможность, указав, что ни причины, ни смысла в заморозке для России нет. По его словам, пауза в боевых действиях оправдана лишь тогда, когда ты понимаешь, что достиг пределов своих возможностей — при нехватке сил, ресурсов и технологий, когда в тылу начинаются социальные потрясения.