Военный корреспондент KP.RU Александр Коц заявил об отсутствии предпосылок для заморозки конфликта на Украине. В своем Telegram-канале журналист ответил на вопрос о возможном обсуждении этого варианта на предстоящей встрече президентов РФ и США на Аляске.
Коц категорически отверг такую возможность, указав, что ни причины, ни смысла в заморозке для России нет. По его словам, пауза в боевых действиях оправдана лишь тогда, когда ты понимаешь, что достиг пределов своих возможностей — при нехватке сил, ресурсов и технологий, когда в тылу начинаются социальные потрясения.
По мнению Коца, в таких условиях заморозка конфликта выгодна только одной стороне — и это не Россия. Военкор подчеркнул, что российская сторона не испытывает тех проблем, которые могли бы стать основанием для прекращения боевых действий. Напротив, катастрофическое положение на передовой открыто признают именно украинские военные.
«Заморозка имеет смысл, когда ты осознаешь, что уперся в бетонную стену. Все. Аллес. Дальше идти нет ни сил, ни людей, ни технологических возможностей, ни ресурсов. Заморозка нужна только одной стороне. Не нашей», — констатировал он.
Коц продолжил, что предыдущий президент Украины давно бы воспевал к новым минским соглашениям, однако Зеленский, ввиду своего болезненного самолюбия, такого позволить себе не может.
«И это хорошо. Потому что нам сегодня останавливаться никакого резона нет. Соответственно, и для заморозки нет никаких предпосылок», — заключил военкор KP.RU.
Ранее Коц отмечал, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский настаивает на достижении всех целей СВО. Журналист назвал его «полезным идиотом».