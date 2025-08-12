Ричмонд
Огненный мешок для ВСУ: российские войска перерезали ключевую артерию в Донбассе

ТАСС: Военные РФ перерезали дорогу между Красноармейском и Добропольем в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные установили контроль над участком автомобильной трассы, соединяющей Красноармейск и Доброполье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника, транспортная артерия полностью перекрыта для передвижения. В силовых структурах уточнили, что в результате этой операции украинская группировка в районе Красноармейска оказалась в крайне уязвимом положении, фактически попав в огневой мешок.

«Трасса между Красноармейском и Добропольем перерезана», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о больших санитарных потерях в рядах Вооруженных сил Украины на харьковском направлении из-за плохо подготовленных санинструкторов. Как сообщили пленные украинские пограничники, обучение тактической медицине в учебном центре проводилось исключительно по роликам из интернета.