Нижнекамцы получили предупреждения об угрозе атаки БПЛА через умные домофоны

«По возможности оставайтесь в помещениях», — добавил он.
Напомним, на территории Татарстана с 7:25 по московскому времени действует режим «Беспилотная опасность».
Угроза атаки БПЛА объявлена в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Жителей просят принять меры безопасности и спуститься в укрытия.
В аэропортах Казани и Нижнекамска объявлен режим «Ковер». Как сообщает Росавиация, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
