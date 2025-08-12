Вооружённые силы России нанесли удар по позиции спецназа главного управления разведки ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ, которое показало кадры боевой работы российских военных.
Уточняется, что скопление боевиков находилось в районе населённого пункта Кривоносовка. Удар по цели наносился с помощью БПЛА «Герань-2».
Напомним, 9 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев проинформировал о поражении командных пунктов ВСУ в районе посёлка Хотень в Сумской области. Кроме того, по его информации, ударам также подверглись склады с боеприпасами украинских формирований, которые располагались в окрестностях этого населённого пункта.
