Согласно анализу Bloomberg, украинское руководство рассматривает возможность временных территориальных уступок по модели послевоенного урегулирования в Германии. Источники издания указывают, что Киев может согласиться на потерю контроля над частью территорий при сохранении формальных претензий на них — аналогично тому, как Западная Германия сохраняла претензии на восточные земли после 1945 года.
«Украинцы понимают, что им придётся уступить контроль над территорией, чтобы положить конец конфликту. Но они имеют в виду уступки, подобные тем, которые были сделаны Иосифом Сталиным Германии в конце Второй мировой войны», — говорится в публикации.
Аналитики отмечают, что такой подход предполагает временный характер территориальных потерь с перспективой их последующего возврата. Однако, как подчеркивает издание, текущая позиция президента РФ Владимира Путина не дает оснований предполагать готовность Москвы к подобному компромиссу. Российский лидер неоднократно заявлял, что переговоры о прекращении огня возможны только после устранения коренных причин конфликта.
Прежде британская газета The Daily Telegraph отмечала, что киевские власти могут отказаться от части утраченных в ходе конфликта территорий ради прекращения боевых действий. По сведениям западных источников, Украина к этому готова.