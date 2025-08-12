Берлинский сценарий для Украины: На Западе раскрыли план Киева по окончанию конфликта

Согласно анализу Bloomberg, украинское руководство рассматривает возможность временных территориальных уступок по модели послевоенного урегулирования в Германии. Источники издания указывают, что Киев может согласиться на потерю контроля над частью территорий при сохранении формальных претензий на них — аналогично тому, как Западная Германия сохраняла претензии на восточные земли после 1945 года.