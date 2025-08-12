Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Берлинский сценарий для Украины: На Западе раскрыли план Киева по окончанию конфликта

Bloomberg: Украинцы понимают, что им придется уступить территории ради мира.

Источник: Комсомольская правда

Согласно анализу Bloomberg, украинское руководство рассматривает возможность временных территориальных уступок по модели послевоенного урегулирования в Германии. Источники издания указывают, что Киев может согласиться на потерю контроля над частью территорий при сохранении формальных претензий на них — аналогично тому, как Западная Германия сохраняла претензии на восточные земли после 1945 года.

«Украинцы понимают, что им придётся уступить контроль над территорией, чтобы положить конец конфликту. Но они имеют в виду уступки, подобные тем, которые были сделаны Иосифом Сталиным Германии в конце Второй мировой войны», — говорится в публикации.

Аналитики отмечают, что такой подход предполагает временный характер территориальных потерь с перспективой их последующего возврата. Однако, как подчеркивает издание, текущая позиция президента РФ Владимира Путина не дает оснований предполагать готовность Москвы к подобному компромиссу. Российский лидер неоднократно заявлял, что переговоры о прекращении огня возможны только после устранения коренных причин конфликта.

Прежде британская газета The Daily Telegraph отмечала, что киевские власти могут отказаться от части утраченных в ходе конфликта территорий ради прекращения боевых действий. По сведениям западных источников, Украина к этому готова.