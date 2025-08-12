Ричмонд
Ограничения на полеты вводились в нижегородском аэропорту 12 августа

Они действовали с 8:23 до 8:46.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Нижнего Новгорода 12 августа вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали с 8:23 до 8:46. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были связаны с обеспечением безопасности полетов. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме. По данным онлайн-табло аэропорта, вылет и прибытие рейсов ожидается в соответствии с расписанием.

Напомним, ограничения действовали в нижегородском аэропорту 11 августа. Над регионом средства ПВО сбили беспилотники, целью которых были примышленные объекты. Обломки одного из них упали на предприятия, что привело к гибели одного человека и травмированию троих. Двое пострадавших находятся в больнице, а один отпущен домой на амбулаторное лечение.