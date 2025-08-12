Ограничения на полеты вводились в нижегородском аэропорту 12 августа

Напомним, ограничения действовали в нижегородском аэропорту 11 августа. Над регионом средства ПВО сбили беспилотники, целью которых были примышленные объекты. Обломки одного из них упали на предприятия, что привело к гибели одного человека и травмированию троих. Двое пострадавших находятся в больнице, а один отпущен домой на амбулаторное лечение.