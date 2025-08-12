В городах Татарстана звучат тревожные сирены из-за угрозы атаки дронов

Тревожная ситуация сложилась сегодня в Татарстане — в нескольких районах Казани уже около часа не умолкают сирены, предупреждающие об опасности.
Жители Ново-Савиновского и Авиастроительного районов сообщают о непрекращающемся гудке, похожем на сигнал воздушной тревоги. Умные домофоны в жилых комплексах автоматически оповещают людей об угрозе.
Особенно напряженная обстановка в Нижнекамске — там система экстренного оповещения в автоматическом режиме открыла двери всех подъездов, чтобы жители могли быстро укрыться. На территории промышленной зоны «Алабуга» объявлен наивысший, красный уровень опасности.
МЧС в очередной раз призывает жителей пяти городов — Казани, Нижнекамска, Елабуги, Набережных Челнов и Альметьевска — немедленно спуститься в укрытия и держаться подальше от окон. «По возможности оставайтесь в помещениях», — предупредил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.
Напомним, что режим «беспилотной опасности» действует в регионе с утра. Все аэропорты Татарстана временно прекратили работу, воздушное пространство над соседними регионами также закрыто. Пока официальных сообщений о сбитых дронах или повреждениях инфраструктуры не поступало. Ситуация остается на строгом контроле экстренных служб.
Ранее министерство обороны РФ заявило о трех сбитых беспилотниках над Татарстаном.