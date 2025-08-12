В городах Татарстана звучат тревожные сирены из-за угрозы атаки дронов

Напомним, что режим «беспилотной опасности» действует в регионе с утра. Все аэропорты Татарстана временно прекратили работу, воздушное пространство над соседними регионами также закрыто. Пока официальных сообщений о сбитых дронах или повреждениях инфраструктуры не поступало. Ситуация остается на строгом контроле экстренных служб.