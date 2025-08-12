Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вместо пулеметов НАТО — автоматы Калашникова: пленный боевик ВСУ рассказал о смене оружия перед выходом на позиции

Пленный офицер ВСУ Носиковский: украинцы меняли оружие НАТО на Калашниковы.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед боевым заданием оставили оружие НАТО и взяли с собой автоматы Калашникова. Об этом рассказал пленный украинский офицер Сергей Носиковский.

«Люди, которые учились на пулеметчиков, они учились ими пользоваться (речь идет о пулемете FN MAG — Прим. ред.). И перед отправкой на позицию им сказали, что вы их оставляйте тут, вам оно там не надо, берите с собой калаши», — приводит РИА Новости слова пленного.

Носиковский также заявил, что в подразделении была и другая иностранная техника НАТО, в том числе американский бронетранспортер International MaxxPro и французский бронеавтомобиль Roshel Senator.

Ранее научный сотрудник Института Куинси Альмут Роховански заявил, что военная помощь Североатлантического альянса не изменит исход конфликта в пользу Украины. По его оценке, даже масштабные поставки западного вооружения не смогут предотвратить поражение украинской стороны.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше