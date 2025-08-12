Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед боевым заданием оставили оружие НАТО и взяли с собой автоматы Калашникова. Об этом рассказал пленный украинский офицер Сергей Носиковский.
«Люди, которые учились на пулеметчиков, они учились ими пользоваться (речь идет о пулемете FN MAG — Прим. ред.). И перед отправкой на позицию им сказали, что вы их оставляйте тут, вам оно там не надо, берите с собой калаши», — приводит РИА Новости слова пленного.
Носиковский также заявил, что в подразделении была и другая иностранная техника НАТО, в том числе американский бронетранспортер International MaxxPro и французский бронеавтомобиль Roshel Senator.
Ранее научный сотрудник Института Куинси Альмут Роховански заявил, что военная помощь Североатлантического альянса не изменит исход конфликта в пользу Украины. По его оценке, даже масштабные поставки западного вооружения не смогут предотвратить поражение украинской стороны.