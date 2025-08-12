Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оборонявшие от ВСУ приграничье и районы Кубани получили право на статус ветерана

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство России включило 11 административных образований в перечень территорий, прилегающих к зоне специальной военной операции. Участники их обороны от украинских формирований, согласно распоряжению кабмина, получат право на статус ветерана боевых действий.

Источник: РИА "Новости"

В числе таких территорий, информирует правительство, Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район и города Анапа, Новороссийск и Геленджик Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области.

Подписанный в апреле президентом России Владимиром Путиным закон дает право на получение статуса ветерана боевых действий военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств и участникам добровольческих формирований, которые отражали атаки украинских боевиков на Курскую область.

Кроме того, закон предусматривал создание перечня территорий, оборона которых от ВСУ и защита от украинских вооруженных провокаций также давала бы право на ветеранский статус. Защитники этих территорий, получившие инвалидность, имеют право на статус инвалида боевых действий.