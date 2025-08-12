Оборонявшие от ВСУ приграничье и районы Кубани получили право на статус ветерана

Кроме того, закон предусматривал создание перечня территорий, оборона которых от ВСУ и защита от украинских вооруженных провокаций также давала бы право на ветеранский статус. Защитники этих территорий, получившие инвалидность, имеют право на статус инвалида боевых действий.